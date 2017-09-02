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Польша хочет возвести вдоль границы с Белоруссией и Украиной забор, предотвращающий миграцию диких кабанов — разносчиков африканской чумы свиней (АЧС). Об этом заявил министр сельского хозяйства страны Кшиштоф Юргель, сообщает Niezalezna.

Он сообщил, что протяженность сооружения составит 729 километров, а обойдется он Польше в 130 миллионов злотых (более двух миллиардов рублей). Окончательное решение по забору примут в течение ближайших трех недель.

По оценке экспертов, африканская чума свиней на территории Польши появилась "благодаря" диким кабанам, зашедшим на территорию этой страны из Белоруссии.

C 14 февраля 2014 года, когда АЧС была впервые зарегистрирована на территории Польши, в трех воеводствах страны было обнаружено 93 ее очага. Также был выявлен 461 случай заражения АЧС у диких кабанов.

АЧС (африканская лихорадка, болезнь Монтгомери) впервые была зафиксирована в начале XX века в Южной Африке. Вирус не представляет угрозы для человека, но крайне опасен для диких и домашних свиней.