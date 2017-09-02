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Копенгагенский университет запускает учебный курс, посвященный американской певице Бейонсе. Об этом сообщает издание The Local.

Предмет называется "Бейонсе, гендер и раса" и входит в раздел "Искусство и культура".

"Мы будем анализировать песни и клипы. Сфокусируемся на гендере, сексуальности и расе. Одна из наших целей — изучить явление "черного феминизма", который мало известен в Скандинавии»", — заявил создатель курса, профессор Эрик Стейнског (Erik Steinskog).

"Она важна для понимания мира, в котором мы живем. Бейонсе — одна из самых знаменитых артисток наших дней, поэтому важна для анализа современности", — сказал Стейнског, комментируя то, что идея курса звучит не очень академично. Профессор добавил, что сам является поклонником звезды. По его мнению, она великолепна во всем, что делает, и к ней "трудно остаться равнодушным".

Отмечается, что подход к изучению Бейонсе будет таким же, как, например, к опере и литературе.

Желание изучать новый курс уже выразили 75 человек. Из-за такой популярности руководству учебного заведения пришлось перенести занятия в более просторную аудиторию.

В июле сообщалось, что Бейонсе возглавила топ самых высокооплачиваемых музыкантов по итогам 2016 года по версии журнала Billboard.