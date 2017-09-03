В Британии предложили миллион долларов за разгадку шахматной головоломки (2)
Группа исследователей из Сент-Эндрюсского университета в Великобритании предложила миллион долларов тому, кто сможет разгадать старинную шахматную загадку.
Так называемая задача о восьми ферзях известна с 1850 года. Ее суть заключается в том, чтобы расставить на стандартной шахматной доске в 64 клетки восемь ферзей таким образом, чтобы ни один из них не атаковал другого.
Эту задачу может решить и человек, а при усложнении условий (то есть увеличении размера поля и количества фигур) с головоломкой справляется компьютер. Однако когда размер доски увеличивается до 1000 на 1000 клеток, программа зависает.
Поэтому ученые предложили всем желающим попробовать себя и придумать алгоритм для решения задачи или же доказать, что его нет в принципе.
По мнению исследователей, тот, кто сможет написать подобную программу, будет способен адаптировать ее и для решения других важных задач.
Источник: ria.ru
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1) Модель Бесконфликтного Мира
2) Модель Бесконфликтных Цивилизаций
3) Модель Бесконфликтных Классовых Отношений
4) Модель Бесконфлитных культур на Земле
5) Модель Бесконфлитных культур Земли и Меж-Галактических
Думаю достаточно.
Человеку или организации, которая вышлёт мне чек на 10 миллионов швейцарских франков (плюс надбавка за уплату налогов) я представлю полный список всех моделей, а не только тех что я опубликовал в этой заметке.
Я также представлю ПРАВИЛЬНЫЕ формулировки Моделей (а не те, что я опубликовал)
Те кто не собирается мне заплатить, могут попробовать самим определить Правильные формулировки, а главное методику, которой я пользуюсь :)