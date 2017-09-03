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Северная Корея заявила об испытании водородной бомбы. Об этом сообщает южнокорейское информагентство Yonhap News. По его информации, северокорейское телевидение сообщило, что испытание прошло "полностью успешно".

В Пхеньяне пояснили, что испытанное устройство может быть установлено в качестве боеголовки на межконтинентальную баллистическую ракету.

Несколькими часами ранее официальные северокорейские СМИ передали, что лидер КНДР Ким Чен Ын осмотрел разработанный северокорейскими учеными водородный боезаряд, который достаточно компактен для установки на межконтинентальную баллистическую ракету.

Военные Южной Кореи зарегистрировали на полуострове необычную сейсмическую активность и предположили, что это могли быть очередные, шестые по счету, ядерные испытания КНДР.

Южнокорейские специалисты не исключили, что мощность заряда при предполагаемом шестом ядерном испытании КНДР могла достигать 50 килотонн, что в пять раз выше мощности заряда, испытанного в прошлом году.

Власти Японии также объявили, что подтверждают информацию о проведении Северной Кореей очередного испытания ядерного оружия.

Президент США Дональд Трамп ранее предупреждал, что если Пхеньян будет угрожать Америке ядерным оружием, то столкнется с "огнем и яростью".

Источник: interfax.ru