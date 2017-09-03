Китай и Япония осудили ядерные испытания КНДР
Министр иностранных дел Японии Таро Асо заявил, что решительно осуждает проведенное КНДР испытание ядерного оружия.
"Японское правительство по каналам своего посольства в Пекине передало, что решительно осуждает действия Пхеньяна. Мы отметили, что если КНДР действительно провело ядерное испытание, то это - непростительно нарушения резолюции СБ ООН", - приводит его слова BBC.
Министр отметил, что попросил США и Южную Корею помочь в организации экстренного заседания СБ ООН для обсуждения северокорейской проблемы.
"Учитывая, что КНДР, судя по всему, не намерена налаживать диалог, Япония будет работать с другими странами над принятием резолюции СБ ООН", - добавил он.
Власти Китая также заявили, что осуждают проведение в КНДР испытание ядерного оружия, сообщают западные СМИ.
В МИД КНР отметили, что "решительно осуждают" подобный шаг Пхеньяна.
Ранее сегодня Северная Корея заявила об испытании водородной бомбы.
С 2006 года КНДР провела пять ядерных испытаний, два из них в прошлом году. За это Совет Безопасности ООН принял санкции против Северной Кореи, пытаясь вынудить ее отказаться от разработки ядерного оружия.
Источник: interfax.ru