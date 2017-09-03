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Россия призвала США "одуматься и немедленно вернуть" дипломатические объекты в Сан-Франциско и Вашингтоне, иначе на американскую сторону "ляжет вся вина за продолжающуюся деградацию отношений" США и России.

"Призываем американские власти одуматься и немедленно вернуть российские дипломатические объекты. Иначе на США ляжет вся вина за продолжающуюся деградацию отношений между нашими странами, от которых во многом зависит состояние глобальной стабильности и международной безопасности", — указано в сообщении.

Министерство подчеркивает, что произошедшее в России оценили как "откровенно враждебный акт, грубейшее нарушение Вашингтоном международного права, включая Венские конвенции о дипломатических и консульских сношениях, двустороннюю Консульскую конвенцию".

"Этот возмутительный шаг идет в русле фактической экспроприации в декабре прошлого года принадлежащих России загородных дипломатических жилых комплексов около Вашингтона и Нью-Йорка. В захваченных зданиях теперь хозяйничают спецслужбы США при поддержке вооруженной полиции", — сообщается на сайте МИД России.

Накануне в торговом представительстве в Вашингтоне и генконсульстве России в Сан-Франциско прошли обыски. Госдепартамент США уточнил, что это был "осмотр, проведенный для обеспечения безопасности и защиты объектов и подтверждения того, что российское правительство освободило помещения".

Источник: tvrain.ru