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Самолет Ан-2 разбился на глазах у зрителей во время авиашоу в Московской области.

Два человека стали жертвами катастрофы. Инцидент произошел во время показательных полетов по случаю юбилея выпуска первого Ан-2.

В Сети опубликовали видео падения самолета. На кадрах видно, как Ан-2 на низкой высоте столкнулся с землей. В результате самолет загорелся.

Источник: ntv.ru