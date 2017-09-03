В России во время авиашоу на глазах у зрителей разбился самолет (1)
В мире | 3 сентября 2017 года, 14:43
Самолет Ан-2 разбился на глазах у зрителей во время авиашоу в Московской области.
Два человека стали жертвами катастрофы. Инцидент произошел во время показательных полетов по случаю юбилея выпуска первого Ан-2.
В Сети опубликовали видео падения самолета. На кадрах видно, как Ан-2 на низкой высоте столкнулся с землей. В результате самолет загорелся.
Источник: ntv.ru
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