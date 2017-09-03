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Британская авиабомба времен Второй мировой войны стала причиной самой большой эвакуации в истории послевоенной Германии: свои дома во Франкфурте-на-Майне сегодня, 3 сентября, покинули более 60 тысяч человек. Эвакуированы также две больницы, в том числе пациенты реанимации.

Бомбу нашли во вторник, 29 августа, при проведении строительных работ в студенческом городке Университета имени Гете. Бомба массой 1,8 тонны содержит почти 1,5 тонны взрывчатых веществ. В зону оцепления, радиус которой составил 1,5 километра, кроме жилых домов попали здание полицейского управления Франкфурта, несколько больниц, а также штаб-квартира медиакомпании Hessischer Rundfunk.

Эвакуация затрагивает 20 домов престарелых, оперный театр и здание центробанка Германии, в котором хранится половина всего золотого запаса страны.

Районы в радиусе эвакуации патрулируют полицейские вертолеты, оборудованные тепловизорами для поиска решивших остаться в районе операции людей. Всех, кого там найдут, полиция пообещала задержать.

Саперы надеются обезвредить и вывезти бомбу к вечеру воскресенья.

Во время Второй мировой войны авиация союзников сбросила на Германию около полутора миллионов тонн бомб. Многие из них были оснащены ненадежными взрывателями. Неразорвавшиеся бомбы в городах страны находят регулярно.

Источник: newsru.com