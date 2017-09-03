Южная Корея предупредила о готовности ответить на ядерное испытание КНДР
В мире | 3 сентября 2017 года, 17:45
В южнокорейском военном командовании предупредили, что готовы принять ответные меры после проведение в КНДР испытания водородной бомбы.
По сообщению сеульских СМИ, в генштабе Южной Кореи подчеркнули, что армия страны, равно как и вооруженные силы США, "обладают необходимыми возможностями" для ответных действий и находятся в тесной координации.
В итоге, союзники "не на словах, а на деле продемонстрируют мощную реакцию", - отметили в командовании.
Ранее КНДР заявила об испытании водородной бомбы. Северокорейское телевидение сообщило, что испытание прошло "полностью успешно".
В Пхеньяне пояснили, что испытанное устройство может быть установлено в качестве боеголовки на межконтинентальную баллистическую ракету.
Источник: interfax.ru