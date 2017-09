В мире |

Фото: twitter.com

В Харькове активистка Femen заявила о своих политических взглядах перед началом матча между сборными Украины и Турции традиционным для движения способом — с помощью натуры.

С надписью "Erdogan Killer" (Эрдоган — убийца) на обнаженной груди девушка выбежала на поле, когда команды ожидали стартового свистка.

Ukraine - Turkey #FIFA

Naked girl invades on the pitch with the inscription on chest "#Erdogan Killer" #FEMEN @FEMEN_Turkey @FEMEN_Movement pic.twitter.com/zO9x7HKaxz