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Биограф семьи Анджелины Джоли и Брэда Питта Ян Гальперин сообщил, что звёздная пара решила возобновить семейные отношения. Об этом сообщает издание The Sun.

Однако голливудские актёры не намерены останавливать процесс по расторжению брака.

По словам мужчины, Джоли и Питт встретились у друзей дома, где не смогли сдержать слёз и моментально бросились друг к другу в объятия. Биограф отметил, что первый шаг в восстановлении отношений сделал именно Питт.

Сообщается, что пара пройдёт совместный курс семейной реабилитации, чтобы вернуть свои отношения в прежнее русло. Однако актёры не планируют останавливать бракоразводный процесс.

О расколе в семье Джоли — Питт после 12 лет совместной жизни, два из которых актёры находились в законном браке, стало известно в сентябре прошлого года. По словам Джоли, Питт плохо обращался с их сыном Мэддоксом.

Источник: life.ru