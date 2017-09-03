Меркель и Макрон поддержали усиление санкций в отношении КНДР (2)
В мире | 3 сентября 2017 года, 19:51
В Кабмине ФРГ сообщили, что немецкий канцлер Ангела Меркель и президент Франции Эммануэль Макрон выступили за ужесточение санкций в отношении КНДР.
Лидеры также назвали проведение очередных ядерных испытаний в Северной Корее провокацией, отметив, что она "достигла нового качества".
Ранее сообщалось, что Макрон призвал Совбез ООН оперативно отреагировать на провокацию КНДР.
Как сообщалось ранее, Северная Корея заявила об испытании водородной бомбы. Северокорейское телевидение сообщило, что испытание прошло "полностью успешно".
Источник: gazeta.ru
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