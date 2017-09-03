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Первый публичный тестовый полет российского летающего мотоцикла HoverBike S3 состоялся в рамках международных соревнований по шоссейно-кольцевым мотогонкам, которые прошли в Подмосковье на автодроме Moscow Raceway.

Пилот на HoverBike S3, который поднялся над землей на метр, пролетел около километра.

"Полет дрона с пилотом - это достаточно значимое событие, которое позволяет судить об уровне развития техники, - прокомментировал первый тестовый запуск летающего мотоцикла его создатель Александр Атаманов, гендиректор компании HoverSurf.

По мнению инженера, за личным воздушным транспортом - будущее.

"Город не резиновый, дома невозможно разделить, машины не могут ездить друг на друге, поэтому единственный шанс решить транспортную проблему - это открыть воздух именно для таких компактных и экологичных летальных аппаратов, как ховербайк или аэротакси", - сказал он.

Источник: tass.ru