В США прошел мировой чемпионат бород и усов
worldbeardchampionships.comФото:
В мире | 3 сентября 2017 года, 20:36
Сотни участников из разных стран съехались в американский город Остин на Remington Beard Boss World Beard & Moustache Championships – мировой чемпионат бород и усов.
Перед началом состязаний каждый конкурсант должен подтвердить свое право бороться за победу – судьи осматривают и измеряют усы и бороды претендентов, чтобы удостовериться в их подлинности.
Затем участники предстают перед жюри на сцене. В этом году организаторы мероприятия устроили сбор пожертвований для пострадавших от урагана "Харви".
Чемпионат бород и усов проходит каждые два года в разных городах мира.
Источник: ria.ru