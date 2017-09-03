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В США прошел мировой чемпионат бород и усов

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Фото: worldbeardchampionships.com

В мире | 3 сентября 2017 года, 20:36

Сотни участников из разных стран съехались в американский город Остин на Remington Beard Boss World Beard & Moustache Championships – мировой чемпионат бород и усов.

Перед началом состязаний каждый конкурсант должен подтвердить свое право бороться за победу – судьи осматривают и измеряют усы и бороды претендентов, чтобы удостовериться в их подлинности.

Затем участники предстают перед жюри на сцене. В этом году организаторы мероприятия устроили сбор пожертвований для пострадавших от урагана "Харви".

Чемпионат бород и усов проходит каждые два года в разных городах мира.

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Источник: ria.ru

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