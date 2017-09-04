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Президент США Дональд Трамп в ходе телефонного разговора с премьер-министром Японии Синдзо Абэ заявил о готовности в случае необходимости применить ядерное оружие против КНДР. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на пресс-службу Белого дома.

Трамп подтвердил, что Вашингтон будет защищать американские территории и союзников, "используя полный спектр дипломатических, обычных и ядерных возможностей", говорится в сообщении.

Накануне два лидера провели второй за сутки телефонный разговор, чтобы обсудить предполагаемое испытание водородной бомбы в Северной Корее, отметили в Белом доме.

По данным пресс-службы, Трамп и Абэ осудили продолжающиеся "дестабилизирующие и провокационные действия Северной Кореи", а также подтвердили "нерушимые оборонные обязательства двух стран" друг перед другом и договорились продолжать тесное сотрудничество.

Как сообщалось, КНДР 3 сентября объявила об успешном испытании водородного заряда, который может быть использован в качестве боеголовки для межконтинентальной баллистической ракеты.

Источник: newsru.com