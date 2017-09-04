Песня о пришедшем "в смутное время" Путине возглавила чарты iTunes в России (2)
В мире | 4 сентября 2017 года, 08:15
Первое место в чарте "Лучшие песни" российского iTunes занял клип "Putin" в исполнении Lady Fortuna.
Песня посвящена "бесстрашному президенту России", который "пришел в самое смутное время" и "сильной рукой правит русской землей".
Она была выложена на YouTube 22 августа – в День государственного флага России – и уже собрала десятки тысяч просмотров и сотни комментариев, в том числе и от тех, кто не совсем согласен с некоторыми фразами этой песни.
Под псевдонимом Lady Fortuna скрывается продюсер и пиарщица Юлия Рыбакова, пишет сайт НТВ.Ru. Ей также принадлежит ранее выложенная в Сеть песня "Рамзан впереди", а кроме того она участвовала в записи сингла о президенте США Дональде Трампе.
Источник: vesti.ru
Путин не пришел, его назначили смутьяне, потому в России до сих пор смутное время
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До сих пор Путин не ответил на обыски в Ген консульстве. Песней увлечен?
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