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В ответ на успешное, уже шестое по счету, испытание Пхеньяном ядерного заряда, Южная Корея провела собственные ракетные учения - для отработки возможного удара по ядерным объектам северного соседа.

В ходе учений были использованы настоящие боевые заряды, запуск которых осуществлялся как с земли, так и с самолетов.

Проведение учений должно было продемонстрировать переход Южной Кореи в состоянии повышенной боевой готовности. Однако боевые заряды были обычными - у страны нет ядерных боеголовок.

Однако южнокорейское командование заявило, что учения проводились "с учетом месторасположения" полигона, где Пхеньян провел успешное испытание ядерного заряда.

Агентство также сообщило, что Сеул и Вашингтон согласились пересмотреть текущие договоренности, чтобы Южная Корея могла вдвое увеличить свою ракетную мощь.

Источник: bbc.com