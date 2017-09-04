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Скандально известная журналистка Божена Рынска высказалась о митинге мусульман, прошедшем в Москве у посольства Мьянмы. Светскую львицу возмутило бездействие полиции.

"Вот у Варламова фотоотчет. … В нашем городе, в городе, принадлежащем титульной нации — то есть, русским, молятся сотни муслимов, и полиция … (боится) вмешаться и … выгнать их, — написала она. — Это наш район. Мы не для того переезжали на Патрики, открывали там барбер-шопы и смузичные, чтобы дикари, звер*ки и прочие понаехавшие тут сабантуи устраивали… Я не желаю видеть стадо дикарей у себя на районе (Здесь и далее орфография и пунктуация автора сохранены. — Прим. ред.)".

Также светская львица предложила бороться с агрессивными мусульманами радикальными способами.

"Научно доказано, что способ "умиротворение агрессора" не работает.

Агрессор будет требовать все больше и больше, садиться на шею все дальше и дальше. Уже и не продавай свинину, и не ходи в шортах в нашем районе (какие у муслимов в Англии районы-то? совсем … (обнаглели)), не езди тут в наш праздник, не рисуй карикатур, — уверена журналистка.

"Единственный возможный способ победить агрессора это навалять ему знатных … Других способов нет", — заключила Рынска.

Что интересно, в 2011 году и сама Божена принимала участие в акции протеста на Триумфальной площади и была задержана. Этот момент попал на видео. "Ребята, я Божена, снимайте меня, снимайте, снимайте", — выкрикивала светская львица.

3 сентября несколько сотен мусульман собрались у посольства Мьянмы в Москве, чтобы выразить протест против преследований мусульман рохинджа в Юго-Восточной Азии. Участники акции выкрикивали "Аллах акбар" и "Буддисты-террористы". Сегодня митинг против преследований мусульман пройдет в Грозном.