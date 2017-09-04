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Принц Уильям и герцогиня Кембриджская ждут третьего ребенка (2)

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В мире | 4 сентября 2017 года, 12:37

Британский принц Уильям и герцогиня Кембриджская Кейт ожидают рождения третьего ребёнка. Об этом сообщает BBC со ссылкой на Кенсингтонский дворец.

В настоящий момент у Кейт и Уильяма двое детей — четырёхлетний Джордж и двухлетняя Шарлотта.

Ранее сообщалось, что принцы Уильям и Гарри посетили мемориальный сад принцессы Дианы.

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Комментарии 2
Владлен Масляков1 час назад
Кролики
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Кеша1 час назад
Жаль, что мать не блондинка.
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