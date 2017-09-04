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Британский принц Уильям и герцогиня Кембриджская Кейт ожидают рождения третьего ребёнка. Об этом сообщает BBC со ссылкой на Кенсингтонский дворец.

Duke and Duchess of Cambridge expecting their third child, Kensington Palace announces https://t.co/269BsX6grK — BBC Breaking News (@BBCBreaking) 4 сентября 2017 г.

В настоящий момент у Кейт и Уильяма двое детей — четырёхлетний Джордж и двухлетняя Шарлотта.

Ранее сообщалось, что принцы Уильям и Гарри посетили мемориальный сад принцессы Дианы.