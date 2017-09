В мире |

Британский принц Уильям и герцогиня Кембриджская Кейт ожидают рождения третьего ребёнка. Об этом сообщает BBC со ссылкой на Кенсингтонский дворец.

Duke and Duchess of Cambridge expecting their third child, Kensington Palace announces https://t.co/269BsX6grK