Принц Уильям и герцогиня Кембриджская ждут третьего ребенка (2)
В мире | 4 сентября 2017 года, 12:37
Британский принц Уильям и герцогиня Кембриджская Кейт ожидают рождения третьего ребёнка. Об этом сообщает BBC со ссылкой на Кенсингтонский дворец.
Duke and Duchess of Cambridge expecting their third child, Kensington Palace announces https://t.co/269BsX6grK— BBC Breaking News (@BBCBreaking) 4 сентября 2017 г.
В настоящий момент у Кейт и Уильяма двое детей — четырёхлетний Джордж и двухлетняя Шарлотта.
Ранее сообщалось, что принцы Уильям и Гарри посетили мемориальный сад принцессы Дианы.
Кролики
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Жаль, что мать не блондинка.
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