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Мосгорсуд оставил режиссера Кирилла Серебренникова под домашним арестом, передает корреспондент «Газеты.Ru».

Сообщается, что Серебренникову разрешили совершать прогулки с 18.00 до 21.00.

Ранее в понедельник сообщалось, что Серебренникову в то же время запретили посещать занятия йогой и встречаться с ламой. «Запреты выглядят и непонятно, и бесчеловечно», — прокомментировал юрист. Он уточнил, что режиссер — буддист.

Харитонов также просил суд заменить домашний арест на залог. «Мы готовы внести сумму, которая указана в обвинении, — 68 миллионов рублей», — заявил адвокат, добавив, что таких денег у Серебренникова сейчас нет, но он попытается их собрать. В этом ходатайстве ему отказали.

23 августа режиссера поместили под домашний арест до 19 октября. Ему предъявлено обвинение в организации хищения бюджетных средств на сумму не менее 68 миллионов рублей, выделенных на реализацию арт-проекта «Платформа» в 2011-2014 годах.