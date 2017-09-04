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Заместитель генерального прокурора Украины Евгений Енин заявило том, что убийство экс-депутата Госдумы России Дениса Вороненкова фактически раскрыто. Об этом сообщил в интервью изданию Insider.

«Оно фактически раскрыто и, как только это позволят интересы следствия, результаты будут открыты для общественности. Могу лишь сказать, что по этому убийству почти поставлена жирная точка. Ключевые моменты уже известны следствию», — сказал Енин.

Ранее вдова Вороненкова Мария Максакова заявила, что расследование убийства ее супруга продвигается в правильном направлении.