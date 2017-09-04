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Актриса Стелла Барановская умерла в возрасте 30 лет. Об этом в своем Instagram сообщила певица Катя Гордон. Барановская боролась с онкологическим заболеванием – острым лимфобластным лейкозом.

По словам Гордон, в последнее время актриса не могла ходить и испытывала сильные боли. Сердце девушки остановилось около пяти утра 4 сентября. У актрисы остался пятилетний сын.

Свои соболезнования выразила также телеведущая Лера Кудрявцева. По ее словам, Барановская долгое время боролась со своей болезнью, но та оказалась сильнее.

@stella9s Не стало самой красивой, доброй , нежной девочки . Не могу поверить и найти правильных слов . Как ты страдала и мучалась , сколько испытаний выпало тебе на твою хрупкую душу :((( Покойся с миром девочка RIP Публикация от KUDRYAVTSEVA LERA (@leratv) Сен 4 2017 в 1:58 PDT

В конце 2015 года Барановская почувствовала себя плохо: поднялась температура, которую не удавалось сбить три дня. Однако к врачам актриса обратилась не сразу. Через месяц американские специалисты провели необходимые исследования. Ей сделали биопсию и диагностировали острый лимфобластный лейкоз.

В США актриса проходила лечение в госпитале, где онкологию лечат методом детоксикации. Там люди слушают своеобразные лекции, посещают занятия по йоге и инфракрасную сауну.

Позже Барановская лечилась нетрадиционными способами: ездила в Мексику, где ей обещали сделать инъекцию препарата, якобы убивающего раковые клетки, пыталась лечиться у людей, практикующих метафизические техники. По ее же словам, при использовании нетрадиционных методов лечения она добилась ремиссии.

В 2006 году Стелла Барановская сыграла девушку с иномаркой в фильме «Внук космонавта» Тамары Владимирцевой и Андрея Панина. Известна она стала после того, как в передаче «Прямой эфир» рассказала о своем диагнозе — острый лимфобластный лейкоз. Тогда она находилась в стадии ремиссии — по ее словам, ей помог метод детоксикации в одной из клиник США. Многие не поверили ей и обвинили в том, что она тратит собранные деньги на курорты.

Источник: m24.ru

Фото из Instagram