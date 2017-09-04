Путин заявил, что тот, кто станет лидером в сфере искусственного интеллекта, будет «властелином мира "И очень бы не хотелось, сказал Путин, чтобы эта монополия была сосредоточена в чьих-то конкретных руках"
Илон Маск допустил Третью мировую войну после слов Путина (1)
В мире | 4 сентября 2017 года, 17:34
Основатель компаний SpaceX и Tesla Илон Маск ответил на слова президента России Владимира Путина об искусственном интеллекте. Он опубликовал обращение в своем твиттере.
«Китай, Россия, скоро все страны станут сильны в компьютерных науках. Конкуренция за превосходство в сфере искусственного интеллекта на национальном уровне скорее всего станет причиной Третьей мировой войны», — написал Маск.
China, Russia, soon all countries w strong computer science. Competition for AI superiority at national level most likely cause of WW3 imo.— Elon Musk (@elonmusk) 4 сентября 2017 г.
Напомним, ранее Путин заявил, что тот, кто станет лидером в сфере искусственного интеллекта, будет «властелином мира».
Источник: ПОЛИТ.РУ
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