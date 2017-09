В мире |

Основатель компаний SpaceX и Tesla Илон Маск ответил на слова президента России Владимира Путина об искусственном интеллекте. Он опубликовал обращение в своем твиттере.

«Китай, Россия, скоро все страны станут сильны в компьютерных науках. Конкуренция за превосходство в сфере искусственного интеллекта на национальном уровне скорее всего станет причиной Третьей мировой войны», — написал Маск.

China, Russia, soon all countries w strong computer science. Competition for AI superiority at national level most likely cause of WW3 imo.