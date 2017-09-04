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Общая стоимость всех объектов недвижимости в мире достигла $200 трлн. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на данные британской компании Savills Plc.

Уточняется, что более 80% (84%) общей стоимости мировой недвижимости приходится на жилье, а остальную часть составляет коммерческая недвижимость.

«Более 70% всей недвижимости в мире в стоимостном выражении ($141,5 трлн) расположено в десяти странах — в Китае, США, Японии, Великобритании, Индии, Германии, Франции, Бразилии, Италии и России», — сказано в исследовании.

Как стало известно, стоимость всей недвижимости в России составляет $3,6 трлн.