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Постоянный представитель США при ООН Никки Хейли заявила, что лидер КНДР Ким Чен Ын «добивается войны», сообщает Reuters.

«Несмотря на наши усилия, ядерная программа Северной Кореи более продвинутая и более опасная, чем до этого», — сказала Хейли на экстренном заседании Совета Безопасности ООН.

Постпред также отметила, что санкции СБ ООН в отношении КНДР не оказали должного эффекта.

Ранее генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш призвал СБ объединиться для урегулирования корейского кризиса.