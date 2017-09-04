США: Ким Чен Ын добивается войны (1)
В мире | 4 сентября 2017 года, 21:26
Постоянный представитель США при ООН Никки Хейли заявила, что лидер КНДР Ким Чен Ын «добивается войны», сообщает Reuters.
«Несмотря на наши усилия, ядерная программа Северной Кореи более продвинутая и более опасная, чем до этого», — сказала Хейли на экстренном заседании Совета Безопасности ООН.
Постпред также отметила, что санкции СБ ООН в отношении КНДР не оказали должного эффекта.
Ранее генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш призвал СБ объединиться для урегулирования корейского кризиса.
Источник: Газета.ru
Вот не было бы у КНДР ракет средней дальности США давно бы развязали войну а так боязно!
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