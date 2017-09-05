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Письмо, переданное немецкому актеру Ларсу Айдингеру якобы от российского режиссера Кирилла Серебренникова, оказалось розыгрышем пранкеров Алексея Столярова (Лексус) и Владимира Кузнецова (Вован). Аудиозапись разговора актера с пранкерами опубликована на сайте "Вести.ru".

Лексус и Вован указали, что общались с Айдингером от имени Серебренникова "на протяжении определенного времени". При этом он не заметил, что манеры речи режиссера и пранкеров отличаются, хоть и был знаком с Серебренниковым.

Вечером 3 сентября пранкеры попросили Айдингера опубликовать текст письма и указать, что оно было передано ему в Берлине "лично в руки". В обращении, опубликованном Айдингером в соцсетях, от лица Серебренникова утверждается, что президент Украины Петр Порошенко предложил худруку "Гоголь-центра" "возглавить один из украинских театров и снять пропагандистский фильм на деньги государства".

В посте Айдингер написал, что режиссер передал ему письмо во время своей последней поездки в Германию и попросил обнародовать текст в случае, если его арестуют.

Адвокат Дмитрий Харитонов, представляющий интересы обвиненного в мошенничестве режиссера, заявил, что Серебренников не передавал Айдингеру никаких писем с просьбой обнародовать их в случае ареста. "Мы воспринимаем это как провокацию", — подчеркнул Харитонов.

23 августа Серебренникова поместили под домашний арест до 19 октября. Ему предъявлено обвинение в организации хищения бюджетных средств на сумму не менее 68 миллионов рублей.