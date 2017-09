В мире |

Сформировавшийся в Атлантическом океане ураган "Ирма" в понедельник, 4 сентября, усилился до четвертой из пяти категорий мощности по шкале Саффира - Симпсона.

Стихия в настоящее время движется в западном направлении, а максимальная скорость ветра в ее пределах достигает 58 метров в секунду, заявили в американском Национальном центре по наблюдению за ураганами.

Согласно прогнозам центра, ураган может достигнуть территорий Виргинских островов, Пуэрто-Рико, Доминиканской Республики, Гаити, Кубы и Флориды, расположенной на юго-востоке Соединенных Штатов.

Телеканал ABC News передает, что, по данным метеорологов, вероятность удара "Ирмы" по Флориде не только существует, но и растет с каждой минутой. Определить, какую угрозу представляет для США этот ураган, сейчас не представляется возможным.

