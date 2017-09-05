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Ирландский боец смешанного стиля Конор Макгрегор выпустит совместно с маркой David August линию одежды и аксессуаров. Об этом сообщает HighSnobiety.

Вещи будут продаваться под брендом August McGregor и появятся на рынке в 2018 году. В коллекцию войдут рубашки, костюмы и аксессуары по доступным ценам.

«Я страстно люблю моду и рад поделиться этим чувством с моими поклонниками, предоставив им возможность примерить на себя мой культовый образ. Мы давно болтали с Дэвидом о том, чтобы сделать вместе линию одежды, но теперь пришли к серьезному решению. Публике понравится то, что появится в результате», — пояснил Макгрегор.

Ранее марка David August сшила для Макгрегора костюм с нецензурными надписями, в котором боец появился на на первой встрече со своим соперником, американским боксером Флойдом Мэйуэзером, которая состоялась 12 июля. 27 августа Макгрегор провел бой по правилам бокса с Мэйуэзером и потерпел поражение техническим нокаутом в 10-м раунде. После поединка врачи запретили 29-летнему ирландцу драться на протяжении 60 дней.