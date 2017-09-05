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Около 10 часов утра 5 сентября 15-летний ученик девятого класса, вооруженный пневматическим ружьем, петардами и молотком (по другим данным, это был небольшой топорик или кухонный топорик с молотком) явился на урок. Как только в класс вошла учительница, он начал действовать.

Школьник несколько раз ударил педагога молотком по голове, а затем открыл стрельбу из пневматики, взрывая петарды.

Испуганные одноклассники попытались покинуть помещение, но стрелок стоял как раз на пути к двери.

При просмотре видео слышны леденящие душу крики. Учительница пытается успокоить испугавшихся малышей

В панике дети стали выпрыгивать из окон. Пострадали три ученика и учительница

У 39-летней учительницы (по некоторым данным, она — классный руководитель подозреваемого) закрытая черепно-мозговая травма и ушиб лобной области. Кроме того, пострадали трое выпрыгнувших из окна: один школьник получил перелом, два других — ушибы.

Источник в правоохранительных органах сообщил «Ленте.ру», что подростка задержала школьная охрана. В сопровождении родителей он был доставлен в отделение полиции, где сотрудники подразделения по делам несовершеннолетних МУ МВД России Пушкинское начали его допрос. Источник отметил, что семья подростка считается благополучной.

Возможно, нападавший собирался покончить с собой после нападения

По данным некоторых СМИ, подросток, напавший на ивантеевскую школу №1, собирался убить учителя, а затем покончить с собой. На это косвенно указывает информация со страницы молодого человека «ВКонтакте»: перед атакой он обновил статус, написав: «delete my life 05.09.17» («удалить мою жизнь 05.09.17»), а в переписке со знакомой пообещал устроить сюрприз.

Одноклассники рассказали, что над подростком шутили из-за одежды

По словам одного из учеников ивантеевской школы №1, нападавший предупреждал о своих планах, но ему не верили. «Он хотел убить меня, моего друга и мою компанию. Он не хотел попугать, он это написал. Поначалу мы думали, что он шутил, и не воспринимали все это всерьез, и сегодня, когда он зашел, он сказал, что он именно нас хочет убить», — пояснил молодой человек.

Он добавил, что между его компанией и нападавшим не было конфликтов, но над подростком шутили из-за одежды. «Он ходил в берцах и военной форме, изрисовывал себя, именно из-за этого», — рассказал школьник.

То, что напавший на школу ученик 9 класса рассказывал знакомым о своих планах, подтвердила и другая ученица. «Есть подруги, которые раньше с ним общались, и он планировал совершить нападение, но никто не верил», — рассказала она СМИ.

Школьнику грозит уголовная ответственность

По словам официального представителя ГСУ СКР по Московской области Варвары Заевой, по факту нападения возбуждено уголовное дело по статье 213 УК РФ («Хулиганство»). Максимальное наказание — восемь лет лишения свободы, ответственность наступает по первой части с 16 лет, а по 2-3-й — уже с 14 лет. По данным «Ленты.ру», уголовное дело возбуждено по второй части этой статьи, поскольку, по некоторым свидетельствам, подросток оказывал сопротивление учителям («должностным лицам»), пытавшимся пресечь его противоправные действия. Но есть нюанс: дело в том, что по первой части статьи 213 УК РФ подозреваемый не является субъектом из-за возраста, а назвать учителей должностными лицами, следящими за общественным порядком, можно лишь с большой натяжкой. При этом понятно, что спустить на тормозах столь резонансное преступление едва ли получится.