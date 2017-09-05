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Французский суд приговорил журнал Closer к выплате британскому принцу Уильяму и его супруге герцогине Кембриджской Кейт компенсации в размере 100 тысяч евро за опубликованные в 2012 году топлесс-фото герцогини, снятые во время отдыха пары в поместье друзей во Франции.

Также к штрафу в размере 45 тысяч евро каждый приговорены редактор журнала Лоранс Пьо и его издатель Эрнесто Маури, сообщает Agence France-Presse.

Изначально принц Уильям и Кейт потребовали в своем иске от издания полтора миллиона евро. Адвокат журнала заявил, что его сторона довольна решением суда, однако сумма штрафа все равно является чересчур завышенной для столь частного дела.

Размытые фотографии Кейт Миддлтон без верхней части бикини были сняты при помощи длиннофокусного объектива в сентябре 2012 года, когда герцогиня с мужем отдыхали у бассейна на территории замка, принадлежащего виконту Линли, племяннику английской королевы Елизаветы.

Снимки были затем куплены и перепечатаны несколькими европейскими изданиями, первым из которых и стал Closer. Принц Уильям немедленно подал на издание в суд, сравнив преследование его семьи папарацци с аналогичной травлей, которую журналисты устроили его матери принцессе Диане в 1997 году. Паре удалось добиться юридического запрета на дальнейшее использование этих фотографий в коммерческих целях.

Ранее сообщалось, что Уильям и Кейт ждут третьего ребенка.