В мире |

Жители Украины просят у президента страны законодательно разрешить эвтаназию.

На официальном сайте администрации президента Украины Петра Порошенко появилась электронная петиция, авторы которой просят законодательно обеспечить право человека на смерть, то есть разрешить в стране эвтаназию.

«Данной петицией предлагается инициировать в Украине законодательное внедрение эвтаназии (разработать и подать на рассмотрение Верховной рады соответствующие проекты законов)», — говорится в тексте петиции. Авторы обращения отмечают, что просят возможности выбирать эвтаназию для людей, страдающих неизлечимыми заболеваниями и испытывающих непереносимые страдания.