Жители Украины попросили у Порошенко "право на смерть"
В мире | 5 сентября 2017 года, 17:37
Жители Украины просят у президента страны законодательно разрешить эвтаназию.
На официальном сайте администрации президента Украины Петра Порошенко появилась электронная петиция, авторы которой просят законодательно обеспечить право человека на смерть, то есть разрешить в стране эвтаназию.
«Данной петицией предлагается инициировать в Украине законодательное внедрение эвтаназии (разработать и подать на рассмотрение Верховной рады соответствующие проекты законов)», — говорится в тексте петиции. Авторы обращения отмечают, что просят возможности выбирать эвтаназию для людей, страдающих неизлечимыми заболеваниями и испытывающих непереносимые страдания.
Источник: news.rambler.ru