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Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявил, что Россия направила председателю СБ ООН и генсеку проект резолюции о размещении миротворцев в Донбассе.

Об этом сообщает ТАСС.

Ранее глава самопровозглашённой Донецкой народной республики Александр Захарченко заявил о готовности обсуждать идею размещения миротворцев ООН в Донбассе, предложенную российским лидером Владимиром Путиным.