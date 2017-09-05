Россия направила в СБ ООН проект резолюции о миротворцах в Донбассе
В мире | 5 сентября 2017 года, 18:13
Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявил, что Россия направила председателю СБ ООН и генсеку проект резолюции о размещении миротворцев в Донбассе.
Об этом сообщает ТАСС.
Ранее глава самопровозглашённой Донецкой народной республики Александр Захарченко заявил о готовности обсуждать идею размещения миротворцев ООН в Донбассе, предложенную российским лидером Владимиром Путиным.
Источник: ТАСС