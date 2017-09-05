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Россия направила в СБ ООН проект резолюции о миротворцах в Донбассе

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В мире | 5 сентября 2017 года, 18:13

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявил, что Россия направила председателю СБ ООН и генсеку проект резолюции о размещении миротворцев в Донбассе.

Об этом сообщает ТАСС.

Ранее глава самопровозглашённой Донецкой народной республики Александр Захарченко заявил о готовности обсуждать идею размещения миротворцев ООН в Донбассе, предложенную российским лидером Владимиром Путиным.

Источник: ТАСС
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