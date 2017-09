В мире |

Президент США Дональд Трамп решил отменить порядок, предоставляющий право въехавшим в детском возрасте в США нелегалам получить вид на жительство. Об этом сообщает Reuters.

«Я не сторонник наказывать детей, большинство из которых стали взрослыми, за поступки их родителей. Но мы должны осознавать, что мы — страна закона, и потому страна возможностей», — говорится в заявлении американского лидера.

По словам Трампа, его предшественник на президентском посту Барак Обама обошел волю Конгресса, приняв порядок получения гражданства детьми-нелегалами (DACA).

«Нет возможностей принять реформу миграционного законодательства, если исполнительная ветвь власти сможет переписывать или отменять законы по своему усмотрению», — резюмировал американский лидер.

Трамп отвел конгрессу полгода на отмену программы DACA, защищающей от депортации нелегальных мигрантов, въехавших на территорию Штатов детьми. Об этом Трамп написал в твиттере.

«У конгресса теперь есть шесть месяцев для отмены DACA (что администрация Обамы не смогла сделать). Если они не смогут, я снова рассмотрю этот вопрос!», — написал президент.

Congress now has 6 months to legalize DACA (something the Obama Administration was unable to do). If they can't, I will revisit this issue!