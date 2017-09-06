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Датский изобретатель Петер Мадсен, которого обвиняют в непредумышленном убийстве и надругательстве над телом шведской журналистки Ким Валль во время совместной прогулки на подводной лодке, рассказал об обстоятельствах ее гибели. Об этом во вторник, 5 сентября, сообщает газета BT.

Мадсен пояснил, что после того, как было совершено погружение, они решили подняться на капитанский мостик. Изобретатель шел первым и придержал перед корреспонденткой железную 70-килограммовую дверь. По его словам, в этот момент он поскользнулся, и дверь ударила девушку, отчего та скончалась на месте.

Датчанин добавил, что в тот момент хотел покончить с жизнью, так как его «безумные эксперименты» стали причиной смерти человека. Он отметил, что произошедшее побудило его потопить субмарину.

Также Мадсен подчеркнул, что его отношения с Валль были «чисто профессиональные» — по его словам, она собиралась взять у него интервью.

Помимо этого, изобретатель признал вину в ненадлежащем обращении с телом, но подчеркнул, что непричастен к его расчленению и не знает, почему был найден только торс. Мадсен пояснил, что для того, чтобы протащить труп через люк, использовал веревку, которой обвязал ноги корреспондентки. При этом он отрицает, что также привязал к телу ремень с закрепленными на нем металлическими трубами.

Вечером 10 августа в датской столице Валль поднялась на борт созданной Мадсеном подлодки «Наутилус». Когда она не вернулась домой в тот день, ее обеспокоенный бойфренд связался с властями. После этого начались поиски субмарины. Ее обнаружили на следующий день затонувшей у города Кёге. 46-летний Мадсен был спасен. По его словам, ночью у него возникли технические трудности, которые не удалось полностью устранить, и к утру «Наутилус» затонул.

Тело женщины на судне не нашли. Его обнаружили позднее у острова Амагер (на нем расположена часть Копенгагена, на юге находится залив Кёге). Полиция уточнила, что у тела отсутствовали голова и конечности, к торсу был привязан металлический груз. Также отмечалось, что на туловище есть повреждения, полученные после смерти женщины, — как будто пытались «выпустить весь воздух», чтобы труп оставался под водой.

Изначально изобретатель утверждал, что высадил журналистку на берег три часа спустя после начала прогулки на подлодке. Потом он заявил, что Валль погибла в результате несчастного случая, произошедшего на субмарине, и признал, что «похоронил ее» в заливе Кёге. Датская полиция, в свою очередь, указывала на наличие признаков того, что Мадсен специально затопил аппарат. В настоящее время он находится под арестом, решается вопрос о продлении срока содержания под стражей.