В мире |

Десятки известных американских актеров и музыкантов примут участие в телемарафоне "Hand in Hand" (Рука об руку — ред.) в поддержку пострадавших от урагана "Харви".

"Доходы от телемарафона будут направлены организациям United Way, Habitat for humanity, Save the Children, Feeding Texas, Direct Relief, а также фонду последствий урагана…", — говорится в заявлении, размещенном на официальном сайте акции. Она пройдет 12 сентября в 20.00 по времени E. T. (03.00 лтв).

По данным портала, в телемарафоне примут участие известные голливудские актеры Джордж Клуни, Роберт де Ниро, Джейми Фокс, Мэттью Макконахи, Джулия Робертс, Адам Сэндлер, Барбара Стрейзанд, а также группа Black Eyed Peas, исполнители Beyonce, Джастин Бибер, Келли Роуланд и многие другие.

"Телефонные линии, прием текстовых сообщений и средств через интернет откроются в начале шоу и завершатся через час после его окончания", — отмечается в заявлении. Прямая трансляция будет вестись из Лос-Анджелеса, Нью-Йорка и Нэшвилла.

В ночь на 26 августа на американский штат Техас обрушился ураган "Харви", жертвами которого, по последним данным, стали 60 человек.

"Харви" стал самым разрушительным ураганом на территории США за последние 12 лет, с тех пор как на страну в 2005 году обрушился ураган "Катрина", который привел к затоплению территории города Новый Орлеан в штате Луизиана.