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Родители ученика 9 класса, устроившего стрельбу в подмосковной школе, знали о его увлечении оружием, они сами его подарили, сообщила детский омбудсмен Подмосковья Ксения Мишонова в ходе совещания с уполномоченным по правам ребенка в РФ Анной Кузнецовой.

"Родители знали, что он увлекается оружием, по нашим данным, они ему сами подарили это оружие, для них не было секретом, чем он увлекается и что он делает", — сказала Мишонова.

По данным прокуратуры, во вторник во время урока информатики ученик 9-го класса школы в Ивантеевке напал на учительницу с кухонным топориком, ударил ее по голове, а затем стал взрывать в классе самодельные петарды и открыл стрельбу из пневматического оружия. По данному факту СК РФ возбудил дело по статье "хулиганство".