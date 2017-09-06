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Глава России Владимир Путин рассказал, что думает о возможном участии Ксении Собчак в выборах президента страны.

"Каждый человек в соответствии с законом имеет право выставить свою кандидатуру. И Ксения Собчак не является здесь исключением. Я с уважением относился и отношусь к ее отцу, считаю, что он выдающийся деятель современной российской истории. Но когда речь идет о том, чтобы баллотироваться в президенты, вещи личного характера не могут играть никакой существенной роли. Это зависит от того, какую программу она предложит, если действительно будет баллотироваться, как она выстроит свою президентскую кампанию. Вот от этого будет зависеть успех или неудача этого предприятия", — приводят слова Владимира Путина "Ведомости".

Владимир Владимирович добавил, что впервые слышит о том, что Собчак собирается баллотироваться.

Ранее журналистка и телеведущая Ксения Собчак сама прокомментировала в соцсети информацию СМИ о том, что в Кремле рассматривают ее кандидатуру для выдвижения в президенты.

"Что там кто обсуждает в высоких кабинетах — не знаю, но давно и внимательно наблюдаю за нашим политическим ландшафтом. И диагноз у меня один -… скучно и мерзко", — написала она.

Собчак подчеркнула, что является человеком независимым и с администрацией президента не была и не будет связана, чем "очень гордится".

Источник: svpressa.ru