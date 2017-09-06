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В немецком Гейдельберге неизвестные бросили помидоры в сторону сцены, на которой выступала канцлер Германии Ангела Меркель. Об этом сообщает Spiegel.

Инцидент произошел на Университетской площади города во время первого мероприятия в рамках предвыборной кампании канцлера. По данным полиции, всего было брошено два помидора. До левого бедра Меркель долетели капли от разбившегося томата. На стоящую рядом с ней ведущую мероприятия Клаудию фон Браухич тоже попали брызги.

К моменту бросков Меркель уже закончила свою речь. Канцлер отреагировала на произошедшее "спокойно", она передала ведущей свой носовой платок, говорится в статье. Виновники происшествия неизвестны.

Как отмечает Bloomberg, на мероприятии присутствовало около трех тысяч человек. Небольшая группа протестующих стояла с краю, они свистели и называли Меркель "лгуньей" и "предателем своего народа". Митинг продлился около 40 минут. Полиция расследует инцидент с помидорами.

Меркель является лидером политической партии "Христианско-демократический союз" (ХДС). Выборы в парламент Германии - бундестаг - состоятся 24 сентября.

Источник: newsru.com