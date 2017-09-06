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Генеральная прокуратура Украины инициировала расследование о конституционном перевороте 2010 года. Обвинения предъявлены экс-президенту страны Виктору Януковичу и бывшему министру юстиции Александру Лавриновичу, сообщил генпрокурор Юрий Луценко на своей странице в Facebook.

"Департамент спецрасследований ГПУ расследует дело о конституционном перевороте в 2010 году, который привел к захвату власти путем расширения неконституционным способом полномочий президента Украины за счет сужения функций и полномочий парламента и правительства", - заявил Луценко.

По его словам, речь идет о незаконной, без решения Верховной Рады, смене действующей Конституции путем внесения в Единый госреестр нормативно-правовых актов Украины текста Конституции в редакции 1996 года и его официальной публикации.

Сообщение по поводу расследования "факта захвата государственной власти неконституционным способом" появилось и на сайте Генпрокуратуры Украины.

Как отмечается, департамент специальных расследований "продолжает системную работу по расследованию преступлений, совершенных бывшими высокопоставленными чиновниками в 2010-2014 годах".

Бывший министр юстиции уже прокомментировал уголовное дело, заявив, что для него нет никаких законных оснований.

Экс-министр напомнил, что к в 2010 году именно Конституционный суд возвратил страну к президентско-парламентской форме правления, вернув президенту часть утраченных после конституционной реформы 2004 года полномочий.

В отношении Виктора Януковича возбуждено несколько уголовных дел. Дело о госизмене уже вышло на стадию судебного разбирательства. Он отказался приехать в Киев на процесс и заявил о намерении участвовать в суде в режиме видеоконференции.

Генпрокурор Луценко, в свою очередь, настаивает на том, что экс-президент может участвовать в судебном процессе только на территории Украины, а государство гарантирует его безопасность.

Источник: newsru.com