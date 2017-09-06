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Навального закидали сардельками в аэропорту Москвы (2)

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В мире | 6 сентября 2017 года, 14:44

Российского оппозиционера Алексея Навального закидали колбасными изделиями в московском аэропорту Домодедово, куда он утренним рейсом прибыл из Страсбурга. По словам очевидцев, Навальный в сопровождении товарища шёл по терминалу, когда к нему подбежали несколько неизвестных и попытались надеть на шею ожерелье из сарделек.

По словам очевидцев, неизвестные хотели надеть на шею оппозиционера бусы из колбасных изделий, но он порвал связку с деликатесами и поспешил покинуть терминал.

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Источник: life.ru

Фото: life.ru

Комментарии 2
ёклмн1 час назад
Хорошо хоть не дерьмом...:))) Но ведь вполне заслуживает...
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Лови1 час назад
Закидали колбасой это как закидали деньгами. радуйся.
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