Навального закидали сардельками в аэропорту Москвы (2)
В мире | 6 сентября 2017 года, 14:44
Российского оппозиционера Алексея Навального закидали колбасными изделиями в московском аэропорту Домодедово, куда он утренним рейсом прибыл из Страсбурга. По словам очевидцев, Навальный в сопровождении товарища шёл по терминалу, когда к нему подбежали несколько неизвестных и попытались надеть на шею ожерелье из сарделек.
По словам очевидцев, неизвестные хотели надеть на шею оппозиционера бусы из колбасных изделий, но он порвал связку с деликатесами и поспешил покинуть терминал.
Источник: life.ru
Фото: life.ru
Хорошо хоть не дерьмом...:))) Но ведь вполне заслуживает...
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Закидали колбасой это как закидали деньгами. радуйся.
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