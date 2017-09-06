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Российского оппозиционера Алексея Навального закидали колбасными изделиями в московском аэропорту Домодедово, куда он утренним рейсом прибыл из Страсбурга. По словам очевидцев, Навальный в сопровождении товарища шёл по терминалу, когда к нему подбежали несколько неизвестных и попытались надеть на шею ожерелье из сарделек.

По словам очевидцев, неизвестные хотели надеть на шею оппозиционера бусы из колбасных изделий, но он порвал связку с деликатесами и поспешил покинуть терминал.

Источник: life.ru

Фото: life.ru