В мире |

Хакеры атаковали владельцев карт Mastercard. Пользователям рассылают вирусные письма якобы о том, что их учётные записи в платёжной системе заблокированы.

Им предлагают пройти по ссылке и обновить информацию. На поддельном сайте владельцем карт предлагают ввести не только персональные данные, но и информацию о кредитках, в том числе номер, срок действия и CVV. Как только пользователь нажимает "сохранить", всё это попадает в руки хакеров.

Примечательно, что поддельная страница размещена на домене мексиканского правительства.

— Вероятно, злоумышленники получили доступ к учётной записи администратора домена или использовали уязвимость сервера. Специалисты ESET сообщили об инциденте в Центр реагирования на компьютерные угрозы Мексики (СERT-МХ), — рассказали представители антивирусной компании ESET, которые и предупредили о новой кибератаке.

В ESET посоветовали игнорировать подобные сообщения и ни в коем случае не переходить по этим ссылкам и предоставлять персональные данные.

Источники: life.ru