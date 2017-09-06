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Международный паралимпийский комитет (МПК) отказал Паралимпийскому комитету России (ПКР) в восстановлении членства в организации, сообщает «Р-Спорт». Как заявил президент МПК Филип Крэйвен, российские паралимпийцы не смогут принимать участия в международных соревнованиях, в том числе и на Играх-2018 в южнокорейском Пхенчхане.

Решение об отказе в восстановлении членства ПКР было принято на заседании исполкома МПК в Абу-Даби. В ходе заседания были рассмотрены документы и материалы, представленные российской стороной. Накануне исполкома президент ПКР Владимир Лукин заявлял о признании рабочей группой МПК выполнения критериев восстановления ПКР.

При этом россиянам разрешено участвовать в статусе нейтральных спортсменов в отборе на Паралимпиаду-2018 в Пхенчхане в горнолыжном спорте, биатлоне, сноуборде и лыжных гонках.

«Мы рассматриваем сейчас это решение. Мы были готовы в том числе и к такому сценарию. В ближайшее время совместно с ПКР проанализируем эту информацию и выработаем общую позицию», — заявил министр спорта России Павел Колобков.

В августе 2016 года из-за сообщений о применении допинга МПК принял решение приостановить членство ПКР в организации и отстранил российских паралимпийцев от игр в Рио-де-Жанейро. В ноябре 2016-го в МПК назвали условия восстановления членства российского комитета. В числе требований оказалась выплата в €250 тыс. за каждый календарный год отстранения спортсменов и повышение строгости допинг-контроля.

XII Паралимпийские зимние игры пройдут в южнокорейском Пхенчхане с 9 по 18 марта 2018 года. В случае если до Паралимпиады-2018 МПК не снимет санкции в отношении российских спортсменов, они будут вынуждены вновь пропустить соревнования.