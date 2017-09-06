В Швейцарии создан новый вид шоколада
В мире | 6 сентября 2017 года, 19:21
В Швейцарии впервые за 80 лет изобрели новый вид шоколада. Об этом пишет The Independent.
Новый вид шоколада получил название «рубин», он будет обладать слегка розоватым оттенком и «легким фруктовым послевкусием». Шоколатье при его изготовлении будут применять какао-бобы рубинового цвета.
Об изобретении нового вида шоколада объявила фирма Barry Callebaut. Пока не известно, является ли это очередной уловкой, грамотным пиар-ходом или действительно изобретением.
Scientists just invented a brand new type of chocolate https://t.co/Clton7YHsV— The Independent (@Independent) 6 сентября 2017 г.
Источник: ПОЛИТ.РУ