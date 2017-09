В мире |

В Швейцарии впервые за 80 лет изобрели новый вид шоколада. Об этом пишет The Independent.

Новый вид шоколада получил название «рубин», он будет обладать слегка розоватым оттенком и «легким фруктовым послевкусием». Шоколатье при его изготовлении будут применять какао-бобы рубинового цвета.

Об изобретении нового вида шоколада объявила фирма Barry Callebaut. Пока не известно, является ли это очередной уловкой, грамотным пиар-ходом или действительно изобретением.

