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После выхода из Евросоюза Великобритания продолжит исполнять свои обязательства в части обеспечения обороны и безопасности Прибалтики и Северной Европы, заявил министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон перед встречей с главами МИД региона.

Джонсон добавил, что присутствие Великобритании "обнадеживает" союзников, которые сталкиваются с "российским антагонизмом".

Министры иностранных дел обсудят продолжение сотрудничества в сфере обороны и безопасности после выхода Великобритании из Евросоюза, а также такие общие вопросы, как деятельность России, Ирана и трансатлантические отношения.

"Мы живем во все более сложном мире, и присутствие Великобритании по-прежнему внушает уверенность ее друзьям, особенно тем, кто сталкивается с продолжающимся антагонизмом России в Северное Европе и Прибалтике", - заявил Джонсон.

По его словам, Великобритания ставит своей целью обеспечение безопасности и стабильности в мире и продолжит защищать и продвигать общие интересы после выхода из Евросоюза с готовностью принять любой вызов плечом к плечу.