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Седьмой сезон «Игры престолов» в мире нелегально посмотрели более 1 млрд раз, пишет Radiotimes со ссылкой на компанию MUSO, занимающуюся борьбой с пиратством.

По состоянию на 3 сентября премьера сезона была нелегально просмотрена более 187 млн раз, что сделало ее самым часто просматриваемым эпизодом сезона, шестой эпизод был просмотрен 184 млн раз, а финал сезона нелегально посмотрели 143 млн раз.

В компании назвали такую пиратскую активность «абсолютно беспрецедентной».

Ранее сообщалось, что финал седьмого сезона «Игры престолов» побил рекорд по просмотрам.