Седьмой сезон "Игры престолов" нелегально посмотрели более миллиарда раз
В мире | 6 сентября 2017 года, 20:34
Седьмой сезон «Игры престолов» в мире нелегально посмотрели более 1 млрд раз, пишет Radiotimes со ссылкой на компанию MUSO, занимающуюся борьбой с пиратством.
По состоянию на 3 сентября премьера сезона была нелегально просмотрена более 187 млн раз, что сделало ее самым часто просматриваемым эпизодом сезона, шестой эпизод был просмотрен 184 млн раз, а финал сезона нелегально посмотрели 143 млн раз.
В компании назвали такую пиратскую активность «абсолютно беспрецедентной».
Ранее сообщалось, что финал седьмого сезона «Игры престолов» побил рекорд по просмотрам.
Источник: Газета.ru