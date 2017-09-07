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Мощнейший среди наблюдаемых в Карибском бассейне ураганов "Ирма" на пути к побережью США буквально сровнял с землей строения на нескольких островах.

Сведения о жертвах стихии поступают отрывочно. По официальным данным на утро четверга погибло на острове Сен-Мартен - 6 человек. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на AFP.

"Ирма" накануне достигла силы наивысшей, пятой категории: скорость ветра в центре вихря приближалась к 300 км/ч. На пути урагана оказались Антигуа, Барбуда, Сен-Мартен (Синт-Мартин) и Сен-Бартс.

На островах "Ирма" срывала крыши с самых основательных построек и разрушала менее прочные, вырывала с корнем деревья, обрывала линии электропередач.

Выпала трехмесячная норма осадков. Произошло повышение уровня моря на пять метров, волны при этом достигали 12 метров.

Северная часть острова Сен-Мартен принадлежит Франции, южная (под названием Синт-Мартин) - Нидерландам. Во французской части острова проживают около 37 тысяч человек, в голландской - 40 тысяч. На французской части жертвами стихии стали не менее 6 человек. Там разрушены почти все строения.

Президент США Дональд Трамп заверил губернаторов штата Флорида, а также Пуэрто-Рико и Американских Виргинских островов в федеральной поддержке в связи с приближением урагана "Ирма".

Источник: newsru.com