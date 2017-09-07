В мире |

Парламент Каталонии принял закон о референдуме: жителям автономного региона Испании предлагают ответить на вопрос о том, видят ли они Каталонию независимой республикой. Правительство Испании по традиции оспорит закон в суде. Сторонники независимости намерены провести опрос 1 октября.

Вопрос, который власти Каталонии собираются вынести на референдум 1 октября, звучит так: "Хотите ли вы, чтобы Каталония стала независимым государством с республиканской формой правления?"

В законе говорится, что результаты референдума будут претворены в жизнь через 48 часов после их объявления. Документ не предусматривает минимальной явки для того, чтобы голосование было признано состоявшимся.

Законопроект был принят по ускоренной процедуре в одном чтении голосами депутатов двух партий, обладающих абсолютным большинством (72 депутата из 135), - "Вместе за да" и "Кандидатуры народного единства". Одиннадцать депутатов воздержались. Депутаты от Народной партии, Соцпартии Каталонии и центристской партии "Граждане" покинули зал заседания перед голосованием.

Оппозиции не удалось предотвратить принятие закона в "ускоренном порядке", несмотря на то что весь день представители трех партий всеми возможными способами затягивали обсуждение закона - заседание прерывалось в общей сложности шесть раз.

Депутаты от оппозиционных партий намерены обратиться в Конституционный суд и обжаловать принятие закона, заявив о нарушении их прав как народных избранников.

Источник: newsru.com