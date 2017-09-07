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Компания Facebook выпустила заявление, в котором сообщила, что вероятно Россия использовала рекламу на площадках соцсети с целью повлиять на ее пользователей.

По данным компании, было куплено примерно 3 тыс. рекламных площадок на 100 тыс. долларов в период с июня 2015 по май 2017 года.

Отмечается, что с этими рекламами связаны около 470 аккаунтов и страниц, которые нарушают правила соцсети.

В Facebook пояснили, что в настоящее время все эти аккаунты и страницы удалены.

При этом в соцсети подчеркнули, что реклама никак не сообщала о президентских выборах в США, голосовании и кандидатах.

В рамках реклам, подчеркивает компания, использовались темы ЛГБТ-сообщества, рас, а также иммиграции и контроля за оборотом оружия.

Согласно данным компании, примерно четверть из их показывалась только для пользователей определенных стран, причем большинство реклам были показаны в 2015 году.

Спецслужбы США в начале 2017 года выпустили доклад, в котором заключили, что Россия вмешивалась в президентские выборы в США в 2016 году. По их данным, Москва осуществляла вмешательство с целью помочь победить кандидату от республиканцев Дональду Трампу.

Источник: gazeta.ru