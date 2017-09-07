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США в проекте резолюции ООН по Северной Корее хотят ввести нефтяное эмбарго, заморозить активы лидера КНДР Ким Чен Ына и запретить ему покидать страну, передает Reuters.

Отмечается, что в тексте резолюции также предлагается запретить экспорт северокорейского текстиля и найм рабочих из КНДР.

Постпред США при ООН Никки Хейли заявляла, что голосование нужно провести 11 сентября. При этом пока неизвестно, поддержит ли резолюцию союзник КНДР Китай.

Для утверждения резолюция должна набрать 9 голосов за от 15 членов Совбеза ООН, при этом США, Великобритания, Франция, Россия и Китай имеют право вето, и голос хотя бы одной из них помешает принятию резолюции.

Источник: gazeta.ru