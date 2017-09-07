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Экспертиза извлеченных из могилы образцов ДНК Сальвадора Дали показала, что испанка Мария Пилар Абель Мартинес, добившаяся эксгумации тела художника, не приходится ему дочерью, сообщил фонд "Гала-Сальвадор Дали".

Останки Дали были эксгумированы в конце июля по решению суда Мадрида, удовлетворившего соответствующее прошение Пилар Абель.

Для проведения ДНК-теста были взяты образцы зубов, костей и ногтей художника. Генетическую экспертизу проводили в Национальным институте токсикологии и судебно-следственной экспертизы Испании.

Если бы Пилар Абель доказала родство с Дали, то смогла бы претендовать на его фамилию и часть наследства, которое живописец перед смертью завещал Испании.

В среду женщина заявила газете El Pais, что ни она, ни ее адвокат пока еще не видели заключения экспертов.

Мария Пилар Абель Мартинес, практикующая гадание на картах таро, требовала признать ее дочерью Дали с 2007 года. Как утверждает женщина, в 1955 году у ее матери, работавшей в городе, где у Дали был дом, случился тайный роман с живописцем. Об этом Абель якобы рассказала ее бабушка.